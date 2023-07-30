Відомий боксер закликає Ломаченка на бій

Ломаченко може повернутися до рингу

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон не приховував, що хотів би провести поєдинок проти українського боксера Василя Ломаченка.

Про це написав журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці у Twitter

Цікаво, що наступним суперником Стівенсона мав стати абсолютний чемпіон світу Девін Хейні. Однак той після перемоги над українцем вирішив піднятися на дивізіон вище та вийти в ринг тамтешнім володарем титулу WBC Ріджісом Прогрейсом.

Оскільки поєдинок зірвався, Шакур бачить своїм наступним суперником лише одного боксера.

"Я хочу провести бій проти Василя Ломаченка, але чи хоче він мене? Чи хоче він мене?" – наводить слова Стівенсона інсайдер.

Як відомо, поєдинок із Хейні Ломаченко провів навесні цього року. У цій зустрічі представник України програв за одностайним рішенням суддів, хоча у його команді не погодилися з результатом поєдинку. Серед незгодних із рішенням суддів був і Стівенсон.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ломаченко сказав про можливе проведення реваншу з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні.