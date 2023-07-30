Известный боксер зазывает Ломаченко на бой

Ломаченко может вернуться в ринг

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон не стал скрывать, что хотел бы провести поединок против украинского боксера Василия Ломаченко.

Об этом написал журналист Майкл Бенсон на своей странице в Twitter

Интересно, что следующим соперником Стивенсона должен был стать абсолютный чемпион мира Девин Хейни. Однако тот после победы над украинцем решил подняться на дивизион выше и выйти в ринг тамошним обладателем титула WBC Риджисом Прогрейсом.

Так как поединок сорвался, Шакур видит своим следующим соперником только одного боксера.

"Я хочу провести бой против Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?" – приводит слова Стивенсона инсайдер.

Как известно, поединок с Хейни Ломаченко провел весной этого года. В этой встрече представитель Украины проиграл по единогласному решению судей, хотя в его команде не согласились с результатом поединка. В числе несогласных с решением судей был и Стивенсон.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Ломаченко сказал о возможном проведении реванша с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни.