Избил и сбросил с моста: жертву Ломаченко подозревают в страшном преступлении

Бывший соперник украинца убил свою любовницу

Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо, который в свое время выходил в ринг против украинца Василия Ломаченко, рискует провести остаток своей жизни за решеткой.

Как пишет NY FIGHTS, его обвиняют в убийстве любовницы Кейшли Марлен Родригес.

В ходе последних судебных слушаний появились новые подробности ужасного преступления, за которое ему грозит почти 100 лет заключения.

В материалах суда говорится, что известный боксер похитил девушку, накачал наркотиками и избил. После таких издевательств он сбросил ее с моста и несколько раз выстрелил в нее из пистолета.

Отметим, что на тот момент жертва боксера была в положении. О романе на стороне узнала супруга Вердехо, которая потребовала, чтобы его любовница сделала аборт. Боксер пытался уговорить девушку, но она отказалась.

Скорее всего, именно после этого боксер решился на тяжелое преступление.

На профессиональном ринге Вердехо провел 29 поединков, в которых одержал 27 побед и потерпел 2 поражения. С украинцем Ломаченко он выходил в ринг на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Ломаченко отпугнул россиян своим новым постом в соцсетях.