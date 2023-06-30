Побив та скинув з мосту: жертву Ломаченка підозрюють у страшному злочині

Колишній суперник українця вбив свою коханку

Пуерториканський боксер Фелікс Вердехо, який свого часу виходив у ринг проти українця Василя Ломаченка, ризикує провести решту свого життя за ґратами.

Як пишеNY FIGHTS, його звинувачують у вбивстві коханки Кейшлі Марлен Родрігес.

У ході останніх судових слухань з’явилися нові подробиці жахливого злочину, за який йому загрожує майже сто років ув’язнення.

У матеріалах суду йдеться, що відомий боксер викрав дівчину, накачав наркотиками та побив. Після таких знущань він скинув її з мосту і кілька разів вистрілив з пістолета.

Зазначимо, що на той момент жертва боксера була вагітною. Про роман на боці дізналася дружина Вердехо, яка зажадала, щоб його коханка зробила аборт. Боксер намагався вмовити дівчину, але вона відмовилася.

Швидше за все, саме після цього боксер наважився на тяжкий злочин.

На професійному рингу Вердехо провів 29 поєдинків, у яких здобув 27 перемог і зазнав двох поразок. З українцем Ломаченком він виходив у ринг на Олімпіаді в Лондоні 2012 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Ломаченко відлякав росіян своїм новим постом у соцмережах.