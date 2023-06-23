Ломаченко відлякнув росіян своїм новим фото у Facebook

Не всі українці оцінили оновлення

Зірка українського боксу Василь Ломаченко, в якого неоднозначна позиція щодо великої війни в Україні та сліпа підтримка УПЦ (МП), змінив великий знімок на своїй сторінці у Facebook.

Про це можна побачити, якщо зайти на його акаунт соцмережі. Наразі там можна побачити фото спортсмена з українським прапором.

Примітно, що в коментарях під знімком дуже мало російських користувачів, яких зазвичай багато під постами боксера в Instagram.

Проте не всі українці оцінили оновлення фото з боку Ломаченка:

"А вже не сприймається... На двох стільцях важко всидіти";

"Як швидко, однак, товариш перевзувся. Засуди відкрито російську агресію спочатку, не паплюж Державний прапор України своєю огидною колаборантською пикою";

"Ваше місце у білокам’яній Гудяєва, а не в Україні".

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко програв чемпіонський бій американцю Девіну Хейні. Після поєдинку Василь викликав захоплення в росіян.

Пізніше боксер обурив українців відвідуванням улюбленого росіянами монастиря.