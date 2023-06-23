Ломаченко отпугнул россиян своим новым фото в Facebook

Не все украинцы оценили обновление

Звезда украинского бокса Василий Ломаченко, у которого неоднозначная позиция касательно большой войны в Украине и слепая поддержка УПЦ (МП), поменял заглавный снимок на своей странице в Facebook.

Об этом можно увидеть, если зайти на аккаунт соцсети. Теперь там можно увидеть фото спортсмена с украинским флагом.

Примечательно, что в комментариях под снимком крайне мало российских пользователей, которых обычно много под постами боксера в Instagram.

Тем не менее, не все украинцы оценили обновление фото со стороны Ломаченко:

"А уже не воспринимается… На двух стульях тяжело усидеть";

"Как быстро, однако, товарищ переобулся. Осуди открыто российскую агрессию сначала, не позорь Государственный флаг Украины своей отвратительной коллаборантской рожей";

"Ваше место у белокаменной Гудяева, а не в Украине".

Напомним, недавно Ломаченко проиграл чемпионский бой американцу Девину Хейни. После поединка Василий вызвал восторг у россиян.

Позже боксер возмутил украинцев посещением любимого россиянами монастыря.