Джошуа брутально нокаутував Хеленіуса (відео)

Британський боксер, схоже, вийшов із кризи

У ніч на неділю, 13 серпня, на арені O2 Arena у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став супербій Ентоні Джошуа (26-3, 22 КО) — Роберт Хеленіус (32-5, 21 КО).

Поєдинок тривав 7 раундів із 12 і завершився перемогою Джошуа нокаутом. Про це повідомляє "Телеграф".

У сьомій 3-хвилинці 33-річний Ентоні пробив оборону "Північного Кошмару" "двійкою" — відволікаючий удар прийшовся по тулубу, а нокаутуючий поцілив прямо в щелепу Роберта. Таким чином, Джошуа виграв свій 26-й бій у кар’єрі при 3 поразках. 39-річний Хеленіус програв уп’яте, маючи у своєму послужному списку 32 перемоги.

Додамо, що AJ мав битися проти Ділліана Вайта, проте той провалив допінг тест за тиждень до поєдинку. У результаті виклик Ентоні прийняв Роберт, який ще 5 серпня бився на вечорі боксу у Фінляндії.

Хеленіус прийняв бій з Джошуа на короткому повідомленні

Нагадаємо, Джошуа двічі бився проти українця Олександра Усика й обидва рази британець програв суддівським рішенням.

Зазначимо, у суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбудеться грандіозне шоу боксу, у головному бою якого Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. Українець захищатиме чемпіонські пояси WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі. До речі, в Україні поєдинок буде доступним для перегляду у прямому ефірі, а букмекери не вірять в успіх претендента. При цьому британець упевнений у своїй перемозі.