"Вирішив питання у першому раунді": український боксер захистив титул яскравим нокаутом (відео)

Українець має титул з листопада 2022 року

Український боксер Сергій Богачук вдруге успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC Continental Americas.

У ніч проти 23 липня він переміг африканця Патріка Аллоті, передає "Телеграф".

Поєдинок пройшов у місті Санта-Інез (штат Каліфорнія), а його головною подією став саме бій за участю українця.

Уродженець Вінниці не став довго тягнути і вже з перших секунд кинувся бити представника Гани. Ще до кінця раунду наш боксер притис африканця до канатів, не залишивши йому варіантів.

Африканець пропустив правий хук у щелепу, після якого відправився у нокдаун. Аллоті відразу піднявся на ноги, щоб продовжити поєдинок, але суддя вирішив зупинити бій.

Таким чином, Богачук здобув 23 перемогу у професійній кар’єрі. Усі перемоги українець здобув достроково. Свою першу і поки що єдину поразку в кар’єрі він зазнав у березні 2021 року, коли поступився досвідченому американцю Брендону Адамсу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що чемпіона WBC Continental Americas Богачук повернув у листопаді минулого року.