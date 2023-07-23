"Вирішив питання у першому раунді": український боксер захистив титул яскравим нокаутом (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українець має титул з листопада 2022 року
Український боксер Сергій Богачук вдруге успішно захистив титул чемпіона світу за версією WBC Continental Americas.
У ніч проти 23 липня він переміг африканця Патріка Аллоті, передає "Телеграф".
Поєдинок пройшов у місті Санта-Інез (штат Каліфорнія), а його головною подією став саме бій за участю українця.
Уродженець Вінниці не став довго тягнути і вже з перших секунд кинувся бити представника Гани. Ще до кінця раунду наш боксер притис африканця до канатів, не залишивши йому варіантів.
Африканець пропустив правий хук у щелепу, після якого відправився у нокдаун. Аллоті відразу піднявся на ноги, щоб продовжити поєдинок, але суддя вирішив зупинити бій.
Таким чином, Богачук здобув 23 перемогу у професійній кар’єрі. Усі перемоги українець здобув достроково. Свою першу і поки що єдину поразку в кар’єрі він зазнав у березні 2021 року, коли поступився досвідченому американцю Брендону Адамсу.
Раніше "Телеграф" писав про те, що чемпіона WBC Continental Americas Богачук повернув у листопаді минулого року.