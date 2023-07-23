"Решил вопрос в первом раунде": украинский боксер защитил титул ярким нокаутом (видео)

Украинец владеет титулом с ноября 2022 года

Украинский боксер Сергей Богачук второй раз успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC Continental Americas.

В ночь на 23 июля он победил африканца Патрика Аллоти, передает "Телеграф".

Поединок прошел в городе Санта-Инез (штат Калифорния), а его главным событием стал именно бой с участием украинца.

Уроженец Винницы не стал долго тянуть и уже с первых секунд ринулся избивать представителя Ганы. Еще до конца раунда наш боксер прижал африканца к канатам, не оставив ему вариантов.

Африканец пропустил правый хук в челюсть, после которого отправился в нокдаун. Аллоти тут же поднялся на ноги, чтобы продолжить поединок, но судья принял решение остановить бой.

Таким образом, Богачук добыл 23-ю победу в профессиональной карьере. Все победы украинец одержал досрочно. Свое первое и пока единственное поражение в карьере он потерпел в марте 2021 года, когда уступил опытному американцу Брендону Адамсу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что чемпиона WBC Continental Americas Богачук вернул себе в ноябре прошлого года.