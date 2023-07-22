Судья остановил бой: украинский супертяж уничтожил в ринге 114-килограммового британца (видео)
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Во втором раунде Довбищенко побывал в нокдауне
Украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбищенко сотворил громкую сенсацию. Вечером 21 июля в шотландском Эдинбурге он неожиданно победил британского боксера Мэтти Харриса.
Результатами боя украинец поделился в своем Инстаграм.
Поединок завершился нокаутом в пятом раунде.
С первого раунда британский боксер старался навязывать свою борьбу, нанося множество ударов по корпусу и голове Довбищенко. Во втором раунде наш боксер даже побывал в нокадуне.
Постепенно украинец смог перехватить инициативу и нашел подход к более габаритному сопернику. Уже с четвертого раунда Довбищенко выглядел увереннее, а в пятом зажал соперника у канатов и начал избивать. Рефери принял решение остановить поединок.
Для британца это было первое поражение в карьере.
Отметим, что на церемонии взвешивания перед боем на весах Харрис показал свыше 114 килограмм, в то время как Довбищенко весил 110.
Последний бой Довбищенко провел 15 апреля, когда проиграл британцу Мойзесу Итуми решением судей.
Ранее "Телеграф" писал, что украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол (31-5, 12 KO) потерпел досрочное поражение от доминиканца Элвиса Родригеса.