Судья остановил бой: украинский супертяж уничтожил в ринге 114-килограммового британца (видео)

Во втором раунде Довбищенко побывал в нокдауне

Украинский боксер супертяжелого веса Константин Довбищенко сотворил громкую сенсацию. Вечером 21 июля в шотландском Эдинбурге он неожиданно победил британского боксера Мэтти Харриса.

Результатами боя украинец поделился в своем Инстаграм.

Поединок завершился нокаутом в пятом раунде.

С первого раунда британский боксер старался навязывать свою борьбу, нанося множество ударов по корпусу и голове Довбищенко. Во втором раунде наш боксер даже побывал в нокадуне.

Постепенно украинец смог перехватить инициативу и нашел подход к более габаритному сопернику. Уже с четвертого раунда Довбищенко выглядел увереннее, а в пятом зажал соперника у канатов и начал избивать. Рефери принял решение остановить поединок.

Для британца это было первое поражение в карьере.

Отметим, что на церемонии взвешивания перед боем на весах Харрис показал свыше 114 килограмм, в то время как Довбищенко весил 110.

Последний бой Довбищенко провел 15 апреля, когда проиграл британцу Мойзесу Итуми решением судей.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол (31-5, 12 KO) потерпел досрочное поражение от доминиканца Элвиса Родригеса.