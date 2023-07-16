Экс-чемпион мира из Украины проиграл нокаутом в Лас-Вегасе (видео)

Возрастной украинец ничего не сумел сделать с более молодым соперником

В ночь на воскресенье, 16 июля, украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол (31-5, 12 KO) потерпел досрочное поражение от доминиканца Элвиса Родригеса (15-1-1, 13 KO). Накануне стало известно, когда на ринг вернется Александр Усик.

27-летний Родригес победил 39-летнего Постола техническим нокаутом в седьмом раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Бой, который проходил на арене The Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасе (штат Невада, США), остановил судья после того, как украинец пропустил серию мощных ударов. Виктор начал поединок неплохо, однако после стартовых раундов более молодой доминиканец взял инициативу в свои руки, что привело к неминуемому поражению Постола. В шестом раунде украинец оказался в нокдауне.

Лучшие моменты боя Постол — Родригес:

Напомним, что в феврале 2022 года Постол проиграл Гери Антуану Расселу, а его серия поражений продлилась до трех боев. Добавим, что Виктор в 2015 году завоевал титул чемпиона мира по боксу по версии WBC в полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач успешно вернулся на ринг.

Напомним, британец Тайсон Фьюри неожиданно выбрал себе в соперники бойца ММА.