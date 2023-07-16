Ексчемпіон світу з України програв нокаутом у Лас-Вегасі (відео)

Віковий українець нічого не зумів зробити в поєдинку з молодим суперником

У ніч на неділю, 16 липня, український боксер напівсередньої ваги Віктор Постол (31-5, 12 KO) зазнав дострокової поразки від домініканця Елвіса Родрігеса (15-1-1, 13 KO). Напередодні стало відомо, коли на ринг повернеться Олександр Усик.

27-річний Родрігес переміг 39-річного Постола технічним нокаутом у сьомому раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Бій, який відбувався на арені The Cosmopolitan of Las Vegas у Лас-Вегасі (штат Невада, США), зупинив суддя після того, як українець пропустив серію потужних ударів. Віктор розпочав поєдинок непогано, проте після стартових раундів молодий домініканець взяв ініціативу до своїх рук, що призвело до неминучої поразки Постола. У шостому раунді українець опинився у нокдауні.

Найкращі моменти бою Постол — Родрігес:

Нагадаємо, що у лютому 2022 року Постол програв Гері Антуану Расселу, а його серія поразок складає вже три бої. Додамо, що Віктор у 2015 році завоював титул чемпіона світу з боксу за версією WBC у напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що скандальний український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач успішно повернувся на ринг.

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