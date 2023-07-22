Суддя зупинив бій: український супертяж знищив у ринзі 114-кілограмового британця (відео)

У другому раунді Довбищенко побував у нокдауні

Український боксер надважкої ваги Костянтин Довбищенко створив гучну сенсацію. Увечері 21 липня у шотландському Единбурзі він несподівано переміг британського боксера Метті Харріса.

Результатами бою українець поділився у своєму Інстаграмі.

Поєдинок завершився нокаутом у п’ятому раунді.

З першого раунду британський боксер намагався нав’язувати свою боротьбу, завдаючи безліч ударів по корпусу та голові Довбищенка. У другому раунді наш боксер навіть побував у нокадуні.

Поступово українець зміг перехопити ініціативу та знайшов підхід до більш габаритного суперника. Вже з четвертого раунду Довбищенко виглядав упевненіше, а в п’ятому затиснув суперника біля канатів і почав активно добивати. Рефері вирішив зупинити поєдинок.

Для британця це була перша поразка у кар’єрі.

Зазначимо, що на церемонії зважування перед боєм на терезах Харріс показав понад 114 кілограмів, тоді як Довбищенко важив 110 кілограмів.

Останній бій Довбіщенко провів 15 квітня, коли програв британцю Мойзесу Ітумі рішенням суддів.

Раніше "Телеграф" писав, що український боксер напівсередньої ваги Віктор Постол (31-5, 12 KO) зазнав дострокової поразки від домініканця Елвіса Родрігеса.