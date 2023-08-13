Джошуа брутально нокаутировал Хелениуса (видео)

Британский боксер, похоже, вышел из кризиса

В ночь на воскресенье, 13 августа, на арене O2 Arena в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал супербой Энтони Джошуа (26-3, 22 КО) — Роберт Хелениус (32-5, 21 КО).

Поединок продлился 7 раундов из 12 и завершился победой Джошуа нокаутом. Об этом сообщает "Телеграф".

В седьмой 3-минутке 33-летний Энтони пробил оборону "Северного Кошмара" "двойкой" — отвлекающий удар пришелся по туловищу, а нокаутирующий попал прямо в челюсть Роберта. Таким образом, Джошуа выиграл свой 26-й бой в карьере при 3 поражениях. 39-летний Хелениус проиграл в пятый раз, имея в своем послужном списке 32 победы.

Добавим, что AJ должен был драться против Диллиана Уайта, однако тот провалил допинг тест за неделю до поединка. В итоге вызов Энтони принял Роберт, который еще 5 августа дрался на вечере бокса в Финляндии.

Хелениус принял бой с Джошуа на коротком уведомлении

Напомним, Джошуа дважды дрался против украинца Александра Усика и оба раза британец проиграл судейским решением.

Отметим, в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоится грандиозное шоу бокса, в главном бою которого Усик сразится против Даниеля Дюбуа. Украинец будет защищать чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. К слову, в Украине поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры не верят в успех претендента. При этом британец уверен в своей победе.