Джошуа сразится с "Кошмаром" после отмены боя с Уайтом

Финский боксер принял вызов на коротком уведомлении

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) проведет бой с финским боксером Робертом Хелениусом (32-4, 21 КО) по прозвищу "Северный Кошмар". 5 августа стало известно, что соперник AJ Диллиан Уайт провалил допинг-тест, из-за чего команда британца начала поиски нового оппонента.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter. Бой состоится 12 августа на арене O2 Arena в Лондоне (Великобритания).

Отметим, Джошуа по очкам в апреле 2023 года победил американца Джермейна Франклина.

Хелениус 5 августа 2023 года одержал досрочную победу в 3 раунде на вечере бокса в Финляндии над малоизвестным соотечественником.

Напомним, в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик — Даниель Дюбуа. Украинец будет защищать чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе. К слову, в Украине поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире. Добавим, букмекеры не верят в успех британца.