Джошуа поб'ється з "Кошмаром" після скасування бою з Вайтом

Фінський боксер прийняв виклик на короткому повідомленні

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) проведе бій із фінським боксером Робертом Хеленіусом (32-4, 21 КО) на прізвисько "Північний Кошмар". 5 серпня стало відомо, що суперник AJ Ділліан Вайт провалив допінг-тест, через що команда британця розпочала пошуки нового опонента.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing у Twitter. Бій відбудеться 12 серпня на арені O2 Arena у Лондоні (Велика Британія).

Зазначимо, Джошуа за очками у квітні 2023 року переміг американця Джермейна Франкліна.

Хеленіус 5 серпня 2023 року здобув дострокову перемогу у 3 раунді на вечорі боксу у Фінляндії над маловідомим співвітчизником.

Нагадаємо, у суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Українець захищатиме чемпіонські пояси WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі. До речі, в Україні поєдинок буде доступним для перегляду в прямому ефірі. Додамо, букмекери не вірять в успіх британця.