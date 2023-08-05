У вазі Усика зірвався грандіозний бій: суперник Джошуа провалився на допінгу

Організатори вирішують, що робити із шоу

Британський боксер Ділліан Вайт (29-3, 19 КО), який бився за титул WBC з Тайсоном Ф’юрі, провалив допінг-тест напередодні великого бою проти Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Matchroom Boxing у Twitter. Бій Джошуа — Вайт скасовано. Боксери мали битися в Лондоні 12 серпня.

"Сьогодні VADA проінформувала Matchroom, Асоціацію боксерських комісій та Британську боксерську раду з контролю, що допінг-тест Ділліана Вайта показав несприятливий результат.

У зв’язку з цією новиною бій буде скасовано та буде проведено повне розслідування. Додаткова інформація про подію буде пізніше”, — йдеться у повідомленні.

Британський журналіст Кріс Маккенна повідомив у Twitter, що Джошуа все одно хоче виступити у головній події вечора боксу 12 серпня, британцю терміново шукають нового суперника.

Нагадаємо, Джошуа вже бив Вайта у 2015 році (технічний нокаут у 7 раунді).

Нагадаємо, У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві на Tarczyński Arena відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик — Даніель Дюбуа. Українець у Польщі проведе захист чемпіонських поясів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі. В Україні поєдинок буде доступний для перегляду лише на платній основі. До речі, букмекери не вірять в успіх британського претендента.