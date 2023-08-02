Не втомлюється підколювати: Усик знову заговорив про те, що нещодавно розлютило росіян

Варто чекати на чергову хвилю хейту з росії?

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик вкотре заявив про те, що в майбутньому може спробувати обійняти пост президента України. Нещодавно він уже озвучував свої думки щодо цього і це дуже не сподобалося росіянам.

В інтерв’ю порталу TNT Sports боксер цього разу сказав, що на цю мить його головне завдання отримати звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр зізнався, що після досягнення такої вершини він думатиме про те, чим займатиметься далі. Зокрема, він допустив варіант, за якого балотуватиметься на посаду глави держави.

"Це мій шлях. Я маю закінчити свій шлях, і звання абсолютного чемпіона – частина цього шляху. Коли я його закінчу, не знаю, що станеться. Напевно, я піду іншим шляхом, ще одним. Можливо, я стану головним тренером збірної і готуватиму українських боксерів до Олімпійських ігор, а може бути, висуну свою кандидатуру в президенти", – заявив Усик.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні Усик проведе чемпіонський бій проти британця Даніеля Дюбуа. Подія запланована на 26 серпня.