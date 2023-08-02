Не устает подкалывать: Усик снова заговорил о том, что недавно разозлило россиян

Стоит ожидать очередной волны хейта из россии?

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в очередной раз заявил о том, что в будущем может попытаться занять пост президента Украины. Недавно он уже озвучивал свои мысли по этому поводу и это очень не понравилось россиянам.

В интервью порталу TNT Sports боксер на этот раз сказал, что на данный момент его главная задача — получить звание абсолютного чемпиона мира.

Александр признался, что после достижения такой вершины он будет думать о том, чем будет заниматься дальше. В частности, он допустил вариант, при котором будет баллотироваться на должность главы государства.

"Это мой путь. Я должен закончить свой путь, и звание абсолютного чемпиона – часть этого пути. Когда я его закончу, не знаю, что произойдет. Наверное, я пойду другим путем, еще одним. Может быть, я стану главным тренером сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм, а может быть, выдвину свою кандидатуру в президенты", – заявил Усик.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в августе Усик проведет чемпионский бой против британца Даниеля Дюбуа.