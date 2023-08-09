Кевин Владимирович: американский боксер хочет взять отчество путина, его уже высмеяли

Над боксером уже шутят в сети

Американский боксер Кевин Джонсон хочет получить российское гражданство.

В комментарии росСМИ он заявил, что также собирается изменить имя в честь российского диктатора владимира путина.

"Чтобы сделать величайший комплимент президенту владимиру путину, я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский", — сказал он.

Как заявил промоутер "Бойцовского клуба РЕН ТВ" Владимир Хрюнов, Джонсон после получения гражданства и планирует жить и работать в Самаре.

"Это его осознанное решение… Он заполнит документы на имя Кевина Владимировича, будет жить и работать в Самаре", — рассказал Хрюнов.

Отметим, что недавно Джонсон провел бой с российским бойцом Вячеславом Дациком, в котором праздновал победу. После боя он заговорил о желании стать русским по паспорту.

Такое стремление американского боксера вызвало немало обсуждений в сети. Большинство поклонников бокса считает, что американец делает глупый шаг.

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