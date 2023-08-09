Кевін Володимирович: американський боксер хоче ім'я путіна, його вже висміяли

Над боксером вже жартують у мережі

Американський боксер Кевін Джонсон хоче здобути російське громадянство.

У коментарі росЗМІ він заявив, що також збирається змінити ім’я на честь російського диктатора володимира путіна.

"Щоб зробити найбільший комплімент президенту володимиру путіну, я вирішив змінити моє ім’я. Мене тепер зватимуть Кевін Володимирович — на честь володимира путіна. Тепер я на 100%, без жартів, на 100% російський", — сказав він.

Як заявив промоутер "Бійцівського клубу РЕН ТВ" Володимир Хрюнов, Джонсон після отримання громадянства планує жити та працювати у Самарі.

"Це його усвідомлене рішення... Він заповнить документи на ім’я Кевіна Володимировича, житиме і працюватиме в Самарі", — розповів Хрюнов.

Зазначимо, що нещодавно Джонсон провів бій із російським бійцем В’ячеславом Дациком, у якому святкував перемогу. Після бою він заговорив про бажання стати росіянином за паспортом.

Таке прагнення американського боксера викликало чимало обговорень у мережі. Більшість шанувальників боксу вважають, що американець робить дурний крок.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно українець Олександр Усик знову вивів росіян із себе.