Американец, похоже, решил подзаработать денег в рф перед окончанием карьеры

Непобедимому российскому боксеру Марку Петровскому подсунули для избиения американского ветерана Кевина Джонсона. Бой прошел в рамках вечера бокса в Москве, где украинский боксер вышел на ринг под флагом рф.

Петровский без проблем одолел американца по итогам шести раундов. Об этом сообщает "Телеграф".

24-летний Марк попросту избивал 43-летнего Кевина, однако до нокаута дело не дошло. По итогам поединка все судьи отдали победу россиянину. Итоговый счет — 57–57, 60–54, 60–54. Таким образом, Петровский добыл шестую победу подряд на профи-ринге, Джонсон проиграл в 22-й раз.

Видео боя Марк Петровский — Кевин Джонсон

На счету Джонсона 35 побед, 22 поражения и две ничьих на профессиональном ринге. По ходу карьеры американец боксировал с топами тяжелого дивизиона: Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руисом, Кубратом Пулевым, Дереком Чисорой и другими.

Ранее Джонсон обратился к президенту рф владимиру путину с просьбой о получении гражданства россии. Американец выразил желание получить паспорт на имя Кевина Владимировича, которое он выбрал на честь путина. К слову, на церемонию взвешивания перед боем Джонсон пришел в футболке с изображением главы кремля.

Напомним, в россии боксер избил школьника во дворе дома.