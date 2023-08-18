Украинского боксера-предателя настигла карма в Москве (видео)
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Спортсмен вышел на ринг под флагом оккупантов
В пятницу, 18 августа, украинский боксер, бывший обладатель титула Universal Boxing Organization во втором легчайшем весе(до 55,225 кг) Александр Егоров (20-8-1, 10 КО) выступил на вечере бокса в Москве под российским флагом. Накануне бывший украинец улетел в тяжелейший нокаут на вечере ММА в рф.
35-летний уроженец Севастополя оказался в техническом нокауте в поединке против 26 летнего россиянина Рауфа Караева (8-0-0, 4 КО). Бой проходил в первом полусреднем весе (до 63,503 кг). На кону стоял так называемый пояс "РЕН ТВ".
Уже во втором раунде Рауф несколько раз акцентировано попал в челюсть Егорову, после чего принялся добивать Александра в углу ринга. В итоге рефери остановил избиение, зафиксировав победу Караева техническим нокаутом.
Добавим, что Егоров вышел на ринг под российским флагом.
Егоров известен по выступлениям за промоутерскую компанию Union Boxing Promotion. Он принимал участие во многих вечерах бокса в Украине. С 2020 года Александр проводит бои в рф. Примечательно, что Егоров выиграл все бои, которые проводил в Украине, все 8 поражений он получил в боях за границей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что боксер из рф избил 12-летнего школьника.
Напомним, американский боксер решил взять отчество президента рф владимира путина.