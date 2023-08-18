Украинского боксера-предателя настигла карма в Москве (видео)

Спортсмен вышел на ринг под флагом оккупантов

В пятницу, 18 августа, украинский боксер, бывший обладатель титула Universal Boxing Organization во втором легчайшем весе(до 55,225 кг) Александр Егоров (20-8-1, 10 КО) выступил на вечере бокса в Москве под российским флагом. Накануне бывший украинец улетел в тяжелейший нокаут на вечере ММА в рф.

35-летний уроженец Севастополя оказался в техническом нокауте в поединке против 26 летнего россиянина Рауфа Караева (8-0-0, 4 КО). Бой проходил в первом полусреднем весе (до 63,503 кг). На кону стоял так называемый пояс "РЕН ТВ".

Уже во втором раунде Рауф несколько раз акцентировано попал в челюсть Егорову, после чего принялся добивать Александра в углу ринга. В итоге рефери остановил избиение, зафиксировав победу Караева техническим нокаутом.

Видео вечера бокса в Москве

Добавим, что Егоров вышел на ринг под российским флагом.

Александр Егоров - Рауф Караев

Егоров известен по выступлениям за промоутерскую компанию Union Boxing Promotion. Он принимал участие во многих вечерах бокса в Украине. С 2020 года Александр проводит бои в рф. Примечательно, что Егоров выиграл все бои, которые проводил в Украине, все 8 поражений он получил в боях за границей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боксер из рф избил 12-летнего школьника.

Напомним, американский боксер решил взять отчество президента рф владимира путина.