Українського боксера-зрадника наздогнала карма у Москві (відео)
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Спортсмен вийшов на ринг під прапором окупантів
У п’ятницю, 18 серпня, український боксер, колишній володар титулу Universal Boxing Organization у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг) Олександр Єгоров (20-8-1, 10 КО) виступив на вечорі боксу у Москві під російським прапором. Напередодні колишній українець відлетів у важкий нокаут на вечорі ММА у рф.
35-річний уродженець Севастополя опинився у технічному нокауті у поєдинку проти 26-річного росіянина Рауфа Караєва (8-0-0, 4 КО). Бій проходив у першій напівсередній вазі (до 63,503 кг). На кону стояв так званий пояс "РЕН-ТВ".
Вже в другому раунді Рауф кілька разів акцентовано поцілив у щелепу Єгорову, після чого взявся добивати Олександра в кутку рингу. У результаті рефері зупинив побиття, зафіксувавши перемогу Караєва технічним нокаутом.
Додамо, що Єгоров вийшов на ринг під російським прапором.
Єгоров відомий за виступами за промоутерську компанію Union Boxing Promotion. Він брав участь у багатьох вечорах боксу в Україні. З 2020 року Олександр проводить бої у рф. Примітно, що Єгоров виграв усі бої, які проводив в Україні, усі 8 поразок він отримав у боях за кордоном.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що боксер з рф побив 12-річного школяра.
Нагадаємо, американський боксер вирішив взяти ім'я президента рф володимира путіна.