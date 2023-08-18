Українського боксера-зрадника наздогнала карма у Москві (відео)

Спортсмен вийшов на ринг під прапором окупантів

У п’ятницю, 18 серпня, український боксер, колишній володар титулу Universal Boxing Organization у другій найлегшій вазі (до 55,225 кг) Олександр Єгоров (20-8-1, 10 КО) виступив на вечорі боксу у Москві під російським прапором. Напередодні колишній українець відлетів у важкий нокаут на вечорі ММА у рф.

35-річний уродженець Севастополя опинився у технічному нокауті у поєдинку проти 26-річного росіянина Рауфа Караєва (8-0-0, 4 КО). Бій проходив у першій напівсередній вазі (до 63,503 кг). На кону стояв так званий пояс "РЕН-ТВ".

Вже в другому раунді Рауф кілька разів акцентовано поцілив у щелепу Єгорову, після чого взявся добивати Олександра в кутку рингу. У результаті рефері зупинив побиття, зафіксувавши перемогу Караєва технічним нокаутом.

Відео вечора боксу у Москві

Додамо, що Єгоров вийшов на ринг під російським прапором.

Олександр Єгоров — Рауф Караєв

Єгоров відомий за виступами за промоутерську компанію Union Boxing Promotion. Він брав участь у багатьох вечорах боксу в Україні. З 2020 року Олександр проводить бої у рф. Примітно, що Єгоров виграв усі бої, які проводив в Україні, усі 8 поразок він отримав у боях за кордоном.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що боксер з рф побив 12-річного школяра.

Нагадаємо, американський боксер вирішив взяти ім'я президента рф володимира путіна.