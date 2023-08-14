Против Усика выставят "Животное": назван следующий соперника украинца после Дюбуа

Хорватский боксер накануне заслужил чемпионский бой

Победитель боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО) сразится против непобедимого хорвата Филиппа Хрговича по прозвищу "Животное" (16-0, 13 КО). Ранее Усик удивил своей формой перед поединком в Польше.

Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн в комментарии для Boxing Social. Он отметил, что Хргович, победив Демси Маккина, стал обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет украинец.

"Сто процентов, что мы будем настаивать на обязательной защите титула IBF. Это было главным в бою против Демси Маккина.

Хрговичу потребовался этот поединок, чтобы оставаться активным. IBF подтвердила, что сразу после боя Усик — Дюбуа они назначат обязательную защиту против Филипа. Дальше он подерется с победителем этого боя", — сказал Хирн.

Отметим, 12 августа Хргович нокаутировал Маккина на вечере бокса Джошуа — Хелениус.

Напомним, в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоится грандиозное шоу бокса, в главном бою которого Усик сразится против британца Даниеля Дюбуа. Украинец будет защищать чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе. В Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры дали прогноз на главный бой. Примечательно, что британец уверен в своей победе.