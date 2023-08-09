Остановите эту машину: Усик восхитил формой на открытой тренировке (видео)

Украинец готовится к возвращению в ринг

Украинский чемпион мира Александр Усик показал своим поклонникам и журналистам, в какой форме находится за две недели до своего следующего поединка. Уже 26 августа украинец проведёт бой против британца Даниэля Дюбуа, в котором ему предстоит отстаивать статус чемпиона.

Кадры с открытой тренировки Усика опубликовали на странице K2 Promotions в Facebook.

Наш чемпион показал журналистам, как проходит его тренировочный лагерь в Польше. В частности, он поработал с грушей, показав фантастическую физическую форму.

Напомним, что долгожданный бой состоится на арене Tarczynski Arena в польском Вроцлаве. Бой начнется не раньше, чем в 21:00 по киевскому времени.

В этот же вечер в ринг также выйдут еще три украинца: Даниэль Лапин (7-0-0, 1 КО) проведет бой с Аро Шварцом, а Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) встретится с Хамзой Ширазом. Также была информация, что в ринг выйдет и Федор Черкашин, но имя его соперника не называлось.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине поединок Усик — Дюбуа бесплатно не покажут.