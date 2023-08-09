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Зупиніть цю машину: Усик захопив формою на відкритому тренуванні (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Дмитро Митрофанов, Олександр Усик та Федір Черкашин Новина оновлена 09 серпня 2023, 11:48
Дмитро Митрофанов, Олександр Усик та Федір Черкашин. Фото Соцсети

Українець готується до повернення до рингу

Український чемпіон світу Олександр Усик показав своїм шанувальникам та журналістам, у якій формі перебуває за два тижні до свого наступного поєдинку. Вже 26 серпня українець проведе бій проти британця Даніеля Дюбуа, в якому йому належить відстоювати статус чемпіона.

Кадри з відкритого тренування Усика опублікували на сторінці K2 Promotions у Facebook.

Наш чемпіон показав журналістам, як відбувається його тренувальний табір у Польщі. Зокрема, він попрацював із грушею, показавши фантастичну фізичну форму.

Нагадаємо, що довгоочікуваний бій відбудеться на арені Tarczynski Arena у польському Вроцлаві. Він розпочнеться не раніше, ніж о 21:00 за київським часом.

Цього ж вечора в ринг також вийдуть ще троє українців: Даніель Лапін (7-0-0, 1 КО) проведе бій з Аро Шварцом, а Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) зустрінеться з Хамзою Ширазом. Також була інформація, що в рингу вийде і Федір Черкашин, але ім’я його суперника не називалося.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні поєдинок Усик-Дюбуа безкоштовно не покажуть.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Даніел Дюбуа