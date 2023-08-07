Легендарний Майк Тайсон дав прогноз на наступний бій Усика

Майбутній поєдинок відбудеться 26 серпня

Легенда світового боксу Майк Тайсон дав свій прогноз на майбутній поєдинок між чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

У коментарі Boxing Social він зазначив, що у цьому поєдинку він займе бік чинного чемпіона.

"Я ніколи не бачив поєдинків Дюбуа. Я обираю чемпіона", — сказав "Залізний Майк".

Зазначимо, що майбутній поєдинок відбудеться 26 серпня та пройде у польському місті Вроцлав.

Цікаво, що наш боксер, як і раніше, залишається непереможеним на професійному рингу. У своїх двох минулих поєдинках він не залишив шансів колишньому чемпіонові світу Ентоні Джошуа. Тепер же мрія Алекандра отримати всі титули в суперважкій вазі і стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього Усіку доведеться провести бій проти Тайсона Ф’юрі, який всіляко уникає зустрічі з нашим боксером.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні поєдинок Усика та Дюбуа буде доступний для перегляду лише на платній основі. До речі, букмекери не вірять у успіх британського претендента.