Легендарный Майк Тайсон дал прогноз на следующий бой Усика

Предстоящий поединок состоится 26 августа

Легенда мирового бокса Майк Тайсон дал свой прогноз на предстоящий поединок между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

В комментарии Boxing Social он отметил, что в этом поединке он займет сторону действующего чемпиона.

"Я никогда не видел поединков Дюбуа. Я выбираю чемпиона", — сказал "Железный Майк".

Отметим, что предстоящий поединок состоится 26 августа и пройдет в польском городе Вроцлав.

Интересно, что наш боксер по-прежнему остается непобежденным на профессиональном ринге. В своих двух прошлых поединках он не оставил шансов бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа. Теперь же мечта Алекандра — получить все титулы в супертяжелом весе и стать абсолютным чемпионом мира. Для этого Усику предстоит провести бой против Тайсона Фьюри, который всячески избегает встречи с нашим боксером.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине поединок Усика и Дюбуа будет доступен для просмотра только на платной основе. К слову, букмекеры не верят в успех британского претендента.