Проти Усика виставлять "Тварину": названо наступного суперника українця після Дюбуа

Хорватський боксер напередодні заслужив чемпіонський бій

Переможець бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) битиметься проти непереможного хорвата Філіпа Хрговича на прізвисько "Тваринна" (16-0, 13 КО). Раніше Усик здивував своєю формою перед поєдинком у Польщі.

Про це розповів промоутер Едді Хірн у коментарі для Boxing Social. Він зазначив, що Хргович, перемігши Демсі Маккіна, став обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє українець.

"Сто відсотків, що ми наполягатимемо на обов’язковому захисті титулу IBF. Це було головним у бою проти Демсі Маккіна.

Хрговичу потрібен був цей поєдинок, щоб залишатися активним. IBF підтвердила, що відразу після бою Усик-Дюбуа вони призначать обов’язковий захист проти Філіпа. Далі він поб’ється з переможцем цього бою", — сказав Хірн.

Зазначимо, 12 серпня Хргович нокаутував Маккіна на вечорі боксу Джошуа — Хеленіус.

Нагадаємо, у суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбудеться грандіозне шоу боксу, у головному бою якого Усик битиметься проти британця Даніеля Дюбуа. Українець захищатиме чемпіонські пояси WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі. В Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери дали прогноз на головний бій. Примітно, що британець упевнений у своїй перемозі.