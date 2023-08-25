Дюбуа має секретну "зброю" проти Усика

Відомий фахівець працював довгий час з українцем, а тепер допоможе його супернику

Відомий боксерський тренер Джеймс Алі Башир приїхав на вечір боксу Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) у Вроцлаві (Польща) у якості радника команди британця. Напередодні стало відоме ім’я рефері, який обслужить поєдинок.

Про це фахівець заявив сам у коментарі для LuckyPunch. Таким чином, Дюбуа приховав козир у рукаві, адже Джеймс добре знає, на що здатний український чемпіон. У 2017 році Усик зі скандалом відмовився від роботи з Алі Баширом, який був його тренером упродовж 3 років.

"Я чекаю, що Дюбуа нокаутує Усика. Я не можу сказати, в якому раунді, адже це складно зробити з таким бійцем як Олександр. Я вважаю, що ми можемо перемогти лише нокаутом, а не суддівським рішенням. Тому наша стратегія — нокаутувати українця. Я є радником у таборі Дюбуа. Я розповідаю, що, на мою думку, робитиме Усик у ринзі. Головна перевага Даніеля над Олександром — вік.Він на 11 років молодший. Окрім того, Дюбуа має ударну силу. Він має використати свої переваги у бою. Слава Україні!” — заявив Алі Башир.

Супербій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня на стадіоні Вроцлава. Любителі боксу зможуть переглянути поєдинок в Україні, а букмекери вже озвучили ім’я фаворита "дуелі".

Напередодні Олександр і Даніель провели відкриті тренування, а також зустрілися віч-на-віч після фінальної пресконференції.