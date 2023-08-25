У Дюбуа есть секретное "оружие" против Усика

Известный специалист работал долгое время с украинцем, а теперь поможет его сопернику

Известный боксерский тренер Джеймс Али Башир приехал на вечер бокса Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве (Польша) в качестве советника команды британца. Накануне стало известно имя рефери, который обслужит поединок.

Об это специалист заявил сам в комментарии для LuckyPunch. Таким образом, Дюбуа припрятал козырь в рукаве, ведь Джеймс хорошо знает, на что способен украинский чемпион. В 2017 году Усик со скандалом отказался от работы с Али Баширом, который был его тренером на протяжении 3 лет.

"Я ожидаю, что Дюбуа нокаутирует Усика. Я не могу сказать, в каком раунде, ведь это сложно сделать с таким бойцом как Александр. Я считаю, что мы можем победить только нокаутом, а не судейским решением. Потому наша стратегия — нокаутировать украинца. Я являюсь советчиком в лагере Дюбуа. Я рассказываю, что, по моему мнению, будет делать Усик в ринге. Главное преимущество Даниеля над Александром — возраст. Он на 11 лет младше. Кроме того, у Дюбуа есть ударная мощь. Он должен использовать свои преимущества в бою. Слава Украине!" — заявил Али Башир.

Супербой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа на стадионе Вроцлава. Любители бокса смогут посмотреть поединок в Украине, а букмекеры уже озвучили имя фаворита "дуэли".

Накануне Александр и Даниель провели открытые тренировки, а также встретились лицом к лицу после финальной пресс-конференции.