Усик в вышиванке напугал Дюбуа (видео)

Украинский чемпион "победил" британца в дуэли взглядов

Продолжается медиа-неделя перед супербоем между украинским чемпионом Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британским претендентом Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне боксеры провели открытые тренировки, где украинец блеснул танцами и рэпом.

В четверг, 24 августа, состоялась финальная пресс-конференция участников шоу Усик — Дюбуа. Об этом сообщает Top Rank Boxing на своем YouTube-канале. Александр пришел на мероприятие в вышиванке. Традиционный наряд боксера наверняка приурочен ко Дню независимости Украины. А вот британец был одет в спортивный костюм.

На мероприятии защитники Украины (Бахмутское направление) подарили Александру икону, сделанную из ящика для патронов. К слову, недавно Александр посещал передовую на Донбассе и даже стрелял из миномета. В рф украинского боксера записали в комбатанты.

Александр Усик с иконой

По итогам пресс-конференции Усик и Дюбуа сошлись в традиционной дуэли взглядов. Британский претендент первым отвел взгляд, что в боксерском мире означает "поражение".

Напомним, бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша). Поединок за четыре титула украинца WBA-Super, IBF, IBO и WBO можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры уверенны в победе Александра.