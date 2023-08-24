Усик читал рэп и танцевал, пока Дюбуа усердно тренировался (видео)

Боксеры провели открытые тренировки перед чемпионским боем

В среду, 23 августа, украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО), а также другие участники вечера бокса во Вроцлаве 26 августа открытыми тренировками открыли медиа-неделю шоу. Накануне украинский чемпион показал трюк с монетками.

Видео тренировок боксеров доступно в сети. Александр на своем telegram-канале показал, как читал украинский рэп. Кроме того, в соцсетях боксера доступны кадры с танцами чемпиона.

Александр вышел на ринг в хорошем настроении и порадовал публику танцами, а также исполнением песни "Заповіт" украинского музыканта BALSAM. Усик "зажигал" на ринге, став звездой дня. А вот претендент вышел на канвас сосредоточенным. Дюбуа под руководством тренера провел небольшую тренировку, скрыв все свои эмоции, кроме одной. Британец явно переживает, что будет на ринге в субботу.

Видео открытых тренировок Александра Усика и Даниеля Дюбуа:

Напомним, чемпионский бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа. На кону будут стоять четыре чемпионские титулы в супертяжелом весе. В Украине поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире. К слову, букмекеры не верят в британского претендента.

Ранее стали известны имена судей боя Усик — Дюбуа, а также имя потенциального соперника победителя "дуэли".