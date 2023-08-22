Усик показал трюк с монетами перед чемпионским боем (видео)

Чемпион находится в превосходной форме

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) перед чемпионским поединком против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) исполнил трюк с монетами. Накануне в СМИ просочилась информация о плохой физической форме украинца перед защитой титулов.

Александр показал "фокус" в сторис на своей странице в Instagram. Пользователи с восторгом восприняли трюк украинца.

На второй официальной странице боксера в Instagram украинцы похвалили 36-летнего Александра за отличную реакцию. На видео видно, как боксер подкидывает двумя руками несколько монет вверх, после чего ловит их и исполняет небольшой "победный" танец. В сети похвалили боксера и пожелали ему удачи в следующем бою.

Чемпионский бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша). Украинец будет защищать сразу 4 пояса от посягательств "Динамита". Отметим, в Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры озвучили свой прогноз на главный поединок. Судить бой доверили опытному пуэрториканцу.

Добавим, в случае победы над Дюбуа соперником Александра станет хорватский боксер по прозвищу "Животное", который недавно выступил на вечере бокса Джошуа — Хелениус.