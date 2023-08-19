В рф провели "лучший" вечер бокса в мире: дрались 50-летние бойцы ММА (видео)

Фрик-бои в рф становятся все популярнее

Промоутер "Бойцовского клуба Рен ТВ" Владимир Хрюнов назвал свое шоу бокса лучшим в мире. К слову, на вечере бокса в Москве под российским флагом выступил известный украинский боксер.

Об этом Хрюнов заявил после главного поединка шоу 18 августа, передает allboxing.ru. В со-главном событии на ринг вышли 54-летний экс-чемпион UFC Олег Тактаров и 52-летний экс-претендент на титул чемпиона UFC Джефф "Снеговик" Монсон.

Поединок вышеназванных бойцов с трудом можно назвать боксерским. Спортсмены даже переводили друг друга в партер, игнорируя команды судьи. В итоге бой был признан ничейным, хотя у Джеффа было ощутимое преимущество в ринге.

Монсон, у которого есть паспорт рф, за карьеру в MMA одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, еще 1 поединок завершился вничью. В активе Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи в ММА. В последний раз он выходил в октагон в 2008 году. Тактаров до этого не проводил боксерские поединки, а вот "Снеговик" несколько раз дрался в ринге.

В главном бою шоу 42-летний россиянин Вячеслав Дацик нокаутировал 43-летнего британца Оли Томпсона в первом раунде.

"Это лучшее, что я в исполнении Славы увидел. Слава, огромное спасибо. Уважаемые друзья, бойцовский клуб за это время стал лучшим бойцовским проектом россии и мира, а Слава — его герой", — заявил Хрюнов.

Вот только в сети лишь посмеялись над словами Хрюнова, отметив, что промоутер не воспринимает реальность. Пользователи назвали шоу "мерзостью".

Напомним, на вечере бокса в Москве нокаутом проиграл американский боксер, который хочет стать гражданином рф. Американец выразил желание получить паспорт на имя Кевина Владимировича, которое он выбрал на честь путина.