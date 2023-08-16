Дюбуа объяснил, за счет чего он победит Усика (видео)

Британский боксер уверен в своем успехе

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) высказался о ближайшем поединке за звание чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте против украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). Накануне украинский чемпион показал свою физическую форму.

Соответствующий комментарий Даниеля приводит YouTube-канал Boxing Social. Дюбуа доволен, что его считают аутсайдером поединка, ведь на него практически не оказывается давление. Кроме того, "Динамит" добавил, что победит Усика за счет молодости и габаритов.

"Я боксер супертяжелого веса, а он крузер. Мне нужно это показать, быть агрессором на ринге. Мне 25 лет. Настало мое время.

Я полностью настроен на победу. Я иду побеждать. Сейчас я во всеоружии, в боевом режиме. Будет еще несколько дней тренировок.

Я очень устал, но я должен пройти через это. Я отдохну, когда все сделаю. Когда ты становишься чемпионом, ты можешь отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь", — заявил Дюбуа.

Напомним, в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоится грандиозное шоу бокса, в главном бою которого Усик сразится против Дюбуа. Украинец будет защищать 4 чемпионские титулы от посягательств британца. Отметим, в Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры дали прогноз на главный бой.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик — Дюбуа сразится против "Животного".