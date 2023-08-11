И это за две недели до поединка: сколько уже продано билетов на бой Усик - Дюбуа

Украинец подерется во Вроцлаве

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, как идут продажи билетов на следующий бой нашего боксера против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

По словам представителя чемпиона мира, более чем три четверти билетов уже реализовано.

"У нас остается активный период реализации, когда до поединка остается мало времени.

Когда начнется неделя боя, где будет больше медиа-активностей, открытая тренировка, пресс-конференция, которая состоится в День независимости (24 августа — прим.), взвешивание – все эти вещи рассчитаны на то, чтобы реализовывать билеты. Думаю, это будет полная арена, 40-тысячная", – сказал Красюк.

Напомним, что долгожданный поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Боксеры выйдут в ринг на арене местного футбольного клуба "Шленск". Его вместительность по данным Википедии около 45 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Усик провел открытую тренировку и поразил поклонников своей текущей физической формой.