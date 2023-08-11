І це за два тижні до поєдинку: скільки вже продано квитків на бій Усик — Дюбуа

Українець поб’ється у Вроцлаві

Промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів, як триває продаж квитків на наступний бій нашого боксера проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

За словами представника чемпіона світу, більш як три чверті квитків уже реалізовано.

"У нас залишається активний період реалізації, коли до поєдинку залишається замало часу.

Коли розпочнеться тиждень бою, де буде більше медіа-активностей, відкрите тренування, прес-конференція, яка відбудеться у День незалежності (24 серпня — прим.), зважування – всі ці речі розраховані на те, щоб реалізовувати квитки. Думаю, це буде повна арена, 40-тисячна", – сказав Красюк.

Нагадаємо, що довгоочікуваний поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

Боксери вийдуть у ринг на арені місцевого футбольного клубу "Шльонськ". Його місткість за даними Вікіпедії близько 45 тисяч глядачів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Усік провів відкрите тренування та вразив шанувальників своєю поточною фізичною формою.