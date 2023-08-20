"У Усика сейчас ужасный лагерь": у украинца могут быть проблемы в следующем бою

Украинец может и не победить в следующем бою

Известный катмен, который работает в команде с чемпионом супертяжёлого дивизиона из Украины Александром Усиком Расс Анбер признался, что у украинца есть проблемы в подготовке к поединку против британца Даниэля Дюбуа.

В интервью британским СМИ он заявил, что тренировочный лагерь Усика проходит не лучшим образом.

"Я понял, что каждый боец в истории бокса, особенно в новой современной эре интервью, звонков Zoom и соцсетей, каждый боец в истории говорил перед поединком: "Тренировочный лагерь был отличным, превосходным. У меня был великолепный лагерь". А после боя вы слышите: "Ну у меня было то не так…" Так что я начну с того, что скажу — у Усика сейчас ужасный лагерь. Спарринг-партнёры Усика дубасят его от и до. Я не знаю, что он будет делать, когда выйдет в ринг против Дюбуа. Так что мы пойдём таким путём в этом интервью", — сказал он.

Напомним, что у Усика нет ни единого поражения на профессиональном ринге. В прошлых двух поединках он был сильнее британца Энтони Джошуа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что победитель боя Усик — Дюбуа сразится против "Животного".