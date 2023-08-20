"У Усика зараз жахливий табір": в українця можуть бути проблеми у наступному бою

Українець може і не перемогти у наступному бою

Відомий катмен, який працює в команді з чемпіоном суперважкого дивізіону з України Олександром Усиком Расс Анбер зізнався, що українець має проблеми у підготовці до поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

В інтерв’ю британським ЗМІ він заявив, що тренувальний табір Усика проходить не найкращим чином.

"Я зрозумів, що кожен боєць в історії боксу, особливо в новій сучасній ері інтерв’ю, дзвінків Zoom та соцмереж, кожен боєць в історії говорив перед поєдинком: "Тренувальний табір був відмінним, чудовим. У мене був чудовий табір". А після бою ви чуєте: "Ну у мене було щось не так…"Так що я почну з того, що скажу — в Усика зараз жахливий табір. не знаю, що він робитиме, коли вийде в ринг проти Дюбуа. Тож ми підемо таким шляхом у цьому інтерв’ю", - сказав він.

Нагадаємо, що Усик не має жодної поразки на професійному рингу. У минулих двох поєдинках він був сильнішим за британця Ентоні Джошуа.

Раніше "Телеграф" писав про те, що переможець бою Усик — Дюбуа побореться проти "Тварини".