Усик — Дюбуа: названа третя людина в ринзі

Стали відомі рефері та судді супербою Усик — Дюбуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) та британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) проведуть поєдинок під наглядом досвідченого рефері Луїса Пабона з Пуерто-Рико. Напередодні претендент заявив, що переможе чемпіона.

Про це повідомила пресслужба промоутерської компанії K2 Promotions у Facebook. Судити супербій призначили таких фахівців: Стенлі Хрістодолу (ПАР), Павел Кардині (Польща), Лешек Янков’як (Польща).

Відомий пуерто-риканський фахівець добре знайомий українським любителям боксу по роботі на реванші Усик – Джошуа 2 у Саудівській Аравії. Крім того, Пабон, кар’єра якого розпочалася 1993 року, судив поєдинки за участю Володимира Кличка, Василя Ломаченка, Олега Єфимовича, Геннадія Головкіна, Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших відомих боксерів.

Промо бою Усик — Дюбуа

Нагадаємо, бій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща). Українець захищатиме 4 чемпіонські титули від зазіхань "Динаміту". Зазначимо, в Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери дали прогноз на головний бій.

Раніше повідомлялося, що переможець бою Усик — Дюбуа побореться проти "Тварини".