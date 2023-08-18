Усик - Дюбуа: назван третий человек в ринге

Стали известны рефери и судьи супербоя Усик — Дюбуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) сразятся под присмотром опытного рефери Луиса Пабона из Пуэрто-Рико. Накануне претендент заявил, что победит чемпиона.

Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании K2 Promotions в Facebook. Судить супербой назначили таких специалистов: Стэнли Христодолу (ЮАР), Павел Кардыни (Польша), Лешек Янковьяк (Польша).

Известный пуэрториканский специалист хорошо знаком украинским любителям бокса по работе на реванше Усик – Джошуа 2 в Саудовской Аравии. Кроме того, Пабон, карьера которого началась в 1993 году, судил поединки с участием Владимира Кличко, Василия Ломаченко, Олега Ефимовича, Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда и других известных боксеров.

Промо боя Усик - Дюбуа

Напомним, бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша). Украинец будет защищать 4 чемпионские титулы от посягательств "Динамита". Отметим, в Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры дали прогноз на главный бой.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик — Дюбуа сразится против "Животного".