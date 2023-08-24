Усик читав реп і танцював, поки Дюбуа ретельно тренувався (відео)

Боксери провели відкриті тренування перед чемпіонським боєм

У середу, 23 серпня, українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) та британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО), а також інші учасники вечора боксу у Вроцлаві 26 серпня відкритими тренуваннями відкрили медіатиждень шоу. Напередодні український чемпіон показав трюк із монетками.

Відео тренувань боксерів доступне у мережі. Олександр на своєму telegram-каналі показав, як читав український реп. Крім того, у соцмережах боксера доступні кадри з танцями чемпіона.

Олександр вийшов на ринг у гарному настрої та порадував публіку танцями, а також виконанням пісні "Заповіт" українського музиканта BALSAM. Усик "запалював" на ринзі, ставши зіркою дня. А ось претендент вийшов на канвас зосередженим. Дюбуа під керівництвом тренера провів невелике тренування, приховавши всі свої емоції, окрім однієї. Британець явно переживає, що буде на рингу в суботу.

Відео відкритих тренувань Олександра Усика та Даніеля Дюбуа:

Нагадаємо, чемпіонський бій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня. На кону стоятимуть чотири чемпіонські титули у надважкій вазі. В Україні поєдинок буде доступний для перегляду у прямому ефірі. До речі, букмекери не вірять у британського претендента.

Раніше стали відомі імена суддів бою Усик — Дюбуа, а також ім’я потенційного суперника переможця "дуелі".