"У Усика аматорський стиль": суперник українця знову наривається

Українцю знову погрожують

Британський боксер Даніель Дюбуа продовжує підігрівати інтригу перед поєдинком проти українського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Суперники вийдуть у ринг уже 26 серпня.

Цього разу британець сказав, що спробує відправити непереможеного раніше українського боксера в нокаут, передає Boxing News 24/7.

За словами Дюбуа, він збирається влаштувати Усику жорсткий бій.

"Звичайно, це те, що всі кажуть. Тому потрібно здобути дострокову перемогу. У мого суперника аматорський стиль. Це робота ніг і багато іншого. Це не секрет. Тому я мушу піти туди і влаштувати жорсткий бій. Я мушу залякати його. Це то, що планую зробити", — сказав він.

Також британець сподівається, що перемогти українця йому допоможе велика кількість ударів.

"По руках, плечах, голові, всьому, що вище за талію. Я вже в бойовому режимі. У ніч бою все це матиме значення", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вечір боксу, під час якого будуть змагатися Усик і Дюбуа, буде доступним для перегляду в прямому ефірі.