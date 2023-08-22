Рус

"У Усика аматорський стиль": суперник українця знову наривається

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Усик та Даніель Дюбуа
Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото RingSide24

Українцю знову погрожують

Британський боксер Даніель Дюбуа продовжує підігрівати інтригу перед поєдинком проти українського чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Суперники вийдуть у ринг уже 26 серпня.

Цього разу британець сказав, що спробує відправити непереможеного раніше українського боксера в нокаут, передає Boxing News 24/7.

За словами Дюбуа, він збирається влаштувати Усику жорсткий бій.

"Звичайно, це те, що всі кажуть. Тому потрібно здобути дострокову перемогу. У мого суперника аматорський стиль. Це робота ніг і багато іншого. Це не секрет. Тому я мушу піти туди і влаштувати жорсткий бій. Я мушу залякати його. Це то, що планую зробити", — сказав він.

Також британець сподівається, що перемогти українця йому допоможе велика кількість ударів.

"По руках, плечах, голові, всьому, що вище за талію. Я вже в бойовому режимі. У ніч бою все це матиме значення", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вечір боксу, під час якого будуть змагатися Усик і Дюбуа, буде доступним для перегляду в прямому ефірі.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Даніел Дюбуа