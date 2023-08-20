Відірвати йому ноги і зламати тіло: наступний суперник Усика наривається на неприємності

Британець може пошкодувати про свої слова

Наступний суперник українського чемпіона Олександра Усика британець Даніель Дюбуа зробив гучну заяву перед поєдинком.

В інтерв’ю TNT Sports він зазначив, що знаходиться у чудовій формі за тиждень до бою.

Також британець заявив, що "має відірвати Усіку ноги та зламати тіло".

"Відчуваю себе чудово – бадьорий, схуд, готовий до роботи. Ми докладаємо неабияких зусиль. Готувався до бою в іспанських горах. На сто відсотків готовий вийти в ринг. У мене є сила, яка знадобиться. Час просто вийти в ринг і побитися. Ніяких хвилювань — вийду до канатів і покажу, над чим я працював.Поставлю все на карту.Кожен супертяж хоче ці пояси.Наразі мій час, тому мені потрібно вхопити їх обома руками.

Я мушу відірвати Вуса ноги і зламати тіло. Це те, над чим ми працювали. Повага? Так, я її маю. Я ретельно тренувався для цього бою. Те, що я сказав — це і є повага, яку він отримає", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що бій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня. Українець захищатиме 4 чемпіонські титули від зазіхань "Динаміту". Зазначимо, в Україні вечір боксу буде доступним для перегляду в прямому ефірі.