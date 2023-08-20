Оторвать ему ноги и сломать тело: следующий соперник Усика нарывается на неприятности

Британец может пожалеть о своих словах

Следующий соперник украинского чемпиона Александра Усика британец Даниэль Дюбуа сделал громкое заявление перед поединком.

В интервью TNT Sports он отметил, что находится в отличной форме за неделю до боя.

Также британец заявил, что "должен оторвать Усику ноги и сломать тело".

"Чувствую себя прекрасно – бодр, похудел, готов к работе. Мы прилагаем незаурядные усилия. Готовился к бою в испанских горах. На сто процентов готов выйти в ринг. У меня есть сила, которая понадобится. Пора просто выйти в ринг и подраться. Никаких волнений – выйду к канатам и покажу, над чем я работал. Поставлю все на карту. Каждый супертяж хочет эти пояса. Сейчас мое время, поэтому мне нужно ухватить их обеими руками.

Я должен оторвать Усику ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали. Уважение? Да, оно у меня есть. Я усердно тренировался для этого боя. То, что я сказал – это и есть уважение, которое он получит", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа. Украинец будет защищать 4 чемпионские титулы от посягательств "Динамита". Отметим, в Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире.