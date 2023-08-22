"У Усика любительский стиль": соперник украинца снова нарывается

Украинцу снова угрожают

Британский боксер Даниэль Дюбуа продолжает подогревать интригу перед предстоящим поединком против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика. Соперники выйдут в ринг уже 26 августа.

На этот раз британец сказал, что попытается отправить непобежденного ранее украинского боксера в нокаут, передает Boxing News 24/7.

По словам Дюбуа, он собирается устроить Усику жесткий бой.

"Конечно, это то, что все говорят. Поэтому нужно одержать досрочную победу. У моего соперника любительский стиль. Это работа ног и многое другое. Это не секрет. Поэтому я должен пойти туда и устроить жесткий бой. Я должен запугать его. Это то, что планирую сделать", — сказал он.

Также британец надеется, что победить украинца ему поможет большое количество ударов.

"По рукам, плечам, голове, всему, что выше талии. Я уже в боевом режиме. В ночь боя все это будет иметь значение", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине вечер бокса, во время которого сразятся Усик и Дюбуа, будет доступен для просмотра в прямом эфире.