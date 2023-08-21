"Почему этот танк не в ангаре?" Усик поразил своей формой за неделю до боя (фото)

Украинец подерется уже 26 августа

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик показал своим поклонникам, как выглядит за неделю до титульного боя против британца Даниэля Дюбуа.

Снимок с самим собой Усик опубликовал на странице в Instagram.

На фото можно заметить, что украинский чемпион выглядит угрожающе и сохранил отличную форму, несмотря на долгое отсутствие в ринге.

В комментариях к публикации многие обратили внимание на то, что наш чемпион стал еще большие. Некоторые сравнивали его с машиной, а кое-кто — даже с танком. К слову, без традиционных подколов и шуток в адрес боксера также не обошлось:

"Почему этот танк не в ангаре?"

"Украинская машина"

"Такой дядя как луснет, так и голова расколется"

"Саня машина"

"Автомобиль"

"Больше, чем был раньше"

Усик является обладателем титулов WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе. Чемпионские пояса он будет отстаивать уже 26 августа в бою с Дюбуа. Бой пройдет в польском городе Вроцлав.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры дали прогноз на главный бой.