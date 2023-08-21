"Почему этот танк не в ангаре?" Усик поразил своей формой за неделю до боя (фото)
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Украинец подерется уже 26 августа
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик показал своим поклонникам, как выглядит за неделю до титульного боя против британца Даниэля Дюбуа.
Снимок с самим собой Усик опубликовал на странице в Instagram.
На фото можно заметить, что украинский чемпион выглядит угрожающе и сохранил отличную форму, несмотря на долгое отсутствие в ринге.
В комментариях к публикации многие обратили внимание на то, что наш чемпион стал еще большие. Некоторые сравнивали его с машиной, а кое-кто — даже с танком. К слову, без традиционных подколов и шуток в адрес боксера также не обошлось:
- "Почему этот танк не в ангаре?"
- "Украинская машина"
- "Такой дядя как луснет, так и голова расколется"
- "Саня машина"
- "Автомобиль"
- "Больше, чем был раньше"
Усик является обладателем титулов WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе. Чемпионские пояса он будет отстаивать уже 26 августа в бою с Дюбуа. Бой пройдет в польском городе Вроцлав.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире, а букмекеры дали прогноз на главный бой.