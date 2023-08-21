"Чому цей танк не в ангарі?" Усик вразив своєю формою за тиждень до бою (фото)

Українець поб’ється вже 26 серпня

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик показав своїм шанувальникам, як виглядає за тиждень до титульного бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Знімок із самим собою Усик опублікував на сторінці в Instagram.

На фото можна помітити, що український чемпіон виглядає загрозливо та зберіг відмінну форму, незважаючи на довгу відсутність у рингу.

У коментарях до публікації багато хто звернув увагу на те, що наш чемпіон став ще більшим. Дехто порівнював його з машиною, а дехто — навіть із танком. До слова, без традиційних підколів та жартів на адресу боксера також не обійшлося:

"Чому цей танк не в ангарі?"

"Українська машина"

"Такий дядько як лусне, так і голова розколеться"

"Саня машина"

"Автомобіль"

"Більше, ніж був раніше"

Усик є володарем титулів WBA Super, WBO та IBF у надважкій вазі. Чемпіонські пояси він відстоюватиме вже 26 серпня у бою з Дюбуа. Бій пройде у польському місті Вроцлав.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери дали прогноз на головний бій.