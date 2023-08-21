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"Чому цей танк не в ангарі?" Усик вразив своєю формою за тиждень до бою (фото)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Олександр Усік
Олександр Усік. Фото instagram.com/usykaa

Українець поб’ється вже 26 серпня

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик показав своїм шанувальникам, як виглядає за тиждень до титульного бою проти британця Даніеля Дюбуа.

Знімок із самим собою Усик опублікував на сторінці в Instagram.

На фото можна помітити, що український чемпіон виглядає загрозливо та зберіг відмінну форму, незважаючи на довгу відсутність у рингу.

У коментарях до публікації багато хто звернув увагу на те, що наш чемпіон став ще більшим. Дехто порівнював його з машиною, а дехто — навіть із танком. До слова, без традиційних підколів та жартів на адресу боксера також не обійшлося:

  • "Чому цей танк не в ангарі?"
  • "Українська машина"
  • "Такий дядько як лусне, так і голова розколеться"
  • "Саня машина"
  • "Автомобіль"
  • "Більше, ніж був раніше"

Усик є володарем титулів WBA Super, WBO та IBF у надважкій вазі. Чемпіонські пояси він відстоюватиме вже 26 серпня у бою з Дюбуа. Бій пройде у польському місті Вроцлав.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери дали прогноз на головний бій.

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Даніел Дюбуа