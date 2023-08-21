"Чому цей танк не в ангарі?" Усик вразив своєю формою за тиждень до бою (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українець поб’ється вже 26 серпня
Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик показав своїм шанувальникам, як виглядає за тиждень до титульного бою проти британця Даніеля Дюбуа.
Знімок із самим собою Усик опублікував на сторінці в Instagram.
На фото можна помітити, що український чемпіон виглядає загрозливо та зберіг відмінну форму, незважаючи на довгу відсутність у рингу.
У коментарях до публікації багато хто звернув увагу на те, що наш чемпіон став ще більшим. Дехто порівнював його з машиною, а дехто — навіть із танком. До слова, без традиційних підколів та жартів на адресу боксера також не обійшлося:
- "Чому цей танк не в ангарі?"
- "Українська машина"
- "Такий дядько як лусне, так і голова розколеться"
- "Саня машина"
- "Автомобіль"
- "Більше, ніж був раніше"
Усик є володарем титулів WBA Super, WBO та IBF у надважкій вазі. Чемпіонські пояси він відстоюватиме вже 26 серпня у бою з Дюбуа. Бій пройде у польському місті Вроцлав.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери дали прогноз на головний бій.